Министерство: КНР создала крупнейшую в мире сеть со стандартом связи 5G

https://static.news.ru/photo/a51dcddc-2d87-11eb-9d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китаю удалось создать крупнейшую в мире сеть со стандартом связи 5G. Об этом заявил замминистра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун.

По его словам, на сегодняшний день число установленных Китаем базовых станций составляет 700 тыс. единиц — порядка 70% от их общего количества в мире. Выступая на одном из отраслевых форумов на проходящей в китайском городе Учжэнь Всемирной конференции по управлению интернетом он заявил, что к стандарту связи 5G в настоящее время подключено более 180 млн терминалов.

Замминистра отметил, что в период пандемии коронавируса в КНР увеличилось в среднем на 50% потребление интернет-трафика по сравнению с показателями конца 2019 года. С октября прошлого года крупнейшие мобильные операторы Китая начали предоставлять клиентам услуги связи пятого поколения. При этом лидером по числу базовых станций и количеству задействованных в области 5G специалистов стал Шанхай, где сосредоточены основные научно-исследовательские мощности в этой сфере многих компаний страны, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайский Шэньчжэнь в провинции Гуандун стал первым городом в мире, осуществившим полное покрытие сетью 5G. К середине августа 2020 года в нём было построено более 46,4 тыс. базовых станций для 5G.