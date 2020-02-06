https://static.news.ru/photo/6f787e70-48d6-11ea-beb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решения ряда авиакомпаний отказаться от выполнения рейсов в КНР и ряда стран о приостановке авиасообщения являются необдуманными и нерациональными. Об этом заявила официальный представитель МИДа азиатской страны Хуа Чуньин.

Китай сильно обеспокоен и недоволен. Мы надеемся, что соответствующие страны будут учитывать общие отношения и интересы людей и возобновят нормальные полёты, чтобы гарантировать нормальные контакты между людьми и сотрудничество, — цитирует дипломата CNN.

Телеканал отмечает, что более 20 авиакомпаний прекратили летать в Китай или снизили количество перелётов на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за коронавируса власти Саудовской Аравии запретили гражданам и резидентам страны посещать Китай. Нарушивших ограничение привлекут к ответственности или не пустят обратно.