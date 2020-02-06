Решения ряда авиакомпаний отказаться от выполнения рейсов в КНР и ряда стран о приостановке авиасообщения являются необдуманными и нерациональными. Об этом заявила официальный представитель МИДа азиатской страны Хуа Чуньин.
Китай сильно обеспокоен и недоволен. Мы надеемся, что соответствующие страны будут учитывать общие отношения и интересы людей и возобновят нормальные полёты, чтобы гарантировать нормальные контакты между людьми и сотрудничество, — цитирует дипломата CNN.
Телеканал отмечает, что более 20 авиакомпаний прекратили летать в Китай или снизили количество перелётов на фоне вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом.
Ранее NEWS.ru писал, что из-за коронавируса власти Саудовской Аравии запретили гражданам и резидентам страны посещать Китай. Нарушивших ограничение привлекут к ответственности или не пустят обратно.