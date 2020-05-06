МИД КНР назвал нападки США на Пекин политической стратегией республиканцев

https://static.news.ru/photo/41c0eef6-8f7e-11ea-865c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Xiaoming/Global Look Press

Обвинения со стороны госсекретаря США Майкла Помпео и американского лидера Дональда Трампа в том, что новый коронавирус произошёл в лаборатории в китайском городе Ухань, являются политической стратегией Республиканской партии Соединённых Штатов в преддверии президентских выборов. Об этом на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она призвала США «прекратить распространять дезинформацию или вводить в заблуждение международное сообщество», отмечает CNN. По словам Чуньин, американским властям стоит заняться «своими собственными проблемами и бороться с пандемией дома».

Господин Помпео не может предоставить никаких доказательств, потому что у него их нет. Этим вопросом должны заниматься учёные, а не политики, исходя из своих внутренних политических потребностей, — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Как писал NEWS.ru, глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что новый тип коронавируса имеет искусственное происхождение. При этом он не стал отвечать на вопрос, было ли его распространение намеренным.