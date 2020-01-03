Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань исключил вероятность атипичной пневмонии (SARS) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).
По данным комитета, также к вспышке болезни не причастны птичий грипп и аденовирус.
В настоящее время специалисты продолжают искать возбудитель и первоисточник заболевания, передаёт
Ранее NEWS.ru писал, что количество заболевших неизвестной пневмонией в китайском городе Ухань достигло 59 человек. По данным властей, состояние семи пациентов оценивается как тяжёлое.
Всемирная организация здравоохранения взяла под контроль ситуацию со вспышкой неизвестной инфекции с симптомами пневмонии в Китае. Ведомство оказывает республике поддержку в этом вопросе.
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