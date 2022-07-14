Мечтающему о смертной казни мужчине дали 16 лет тюрьмы Жителю Гонконга дали 16 лет тюрьмы за нападение с целью получить смертный приговор

Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

26-летнего жителя Гонконга Лю Юэ Тэна приговорили к 16 годам лишения свободы за нападение с ножом на четырех случайных женщин в октябре 2019 года. По признаниям осужденного, он пошел на этот шаг, так как хотел, чтобы его приговорили к смертной казни. Об этом рассказывает Asia One.

По данным следствия, молодой Лю в 2019 году напал с ножом на женщин, занимающихся спортивной гимнастикой в одном из парков Гонконга. Одной из них он нанес ранение в шею, а после стал размахивать оружием перед остальными. ПО итогу, ни одна из его жертв не получила серьезного вреда для здоровья, однако юноша был объявлен в розыск.

Как заявил на суде сам Лю, он был одержим идеей покончить с жизнью, однако ему не хватило сил, чтобы сделать это самостоятельно. Напав на группу людей, он рассчитывал, что его приговорят к смертной казни. Несмотря на то, что в Гонконге действует официальный запрет на исполнение высшей меры наказания, молодой человек рассчитывал уехать в Китай и сознаться в преступлении местной полиции.

Так или иначе, из Китая он вернулся живым и с перекрашенными волосами. Спустя некоторое время полиция Гонконга обнаружила его по камерам видеонаблюдения и задержала. Лю Юэ Тэна приговорили к 16 годам заключения в тюрьме.

Это совершенно трусливое и ничем не спровоцированное нападение на четырех женщин, которые просто делали упражнения. Обвиняемый был слишком труслив, чтобы убить себя, и поэтому он убил других, чтобы правительство могло убить его, — подчеркнула судья Эстер Тох Лай Пинг, которая и вынесла ему приговор.

Ранее 52-летнему жителю Перми было предъявлено обвинение в убийстве 54-летней подруги. Причиной ссоры послужил отказ женщины сварить борщ. Издание отмечает, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.