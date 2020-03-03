https://static.news.ru/photo/47471bfa-5d26-11ea-974b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/Global Look Press

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин извинился за дефицит медицинских масок и пообещал поддержку малому бизнесу, пострадавшему от коронавирусной эпидемии.

Южнокорейский политик объявил войну COVID-19 и призвал увеличить число мест в госпиталях, которые могут принять инфицированных.

Руководство религиозной секты Синчхончжи, которая повлияла на распространение коронавируса по стране, передало властям список с именами последователей. В нём содержатся имена 310 тысяч человек, уточняет CNN.

Основатель секты Ли Ман Хи извинился за то, что её члены способствовали резкому росту заболеваемости новым типом вируса. 88-летний мужчина упал на колени перед журналистами и пообещал в полной мере поддерживать власти в попытках справиться с охватившей страну эпидемией. Как писал NEWS.ru, два члена секты посещали Ухань, у одного из них был диагностирован коронавирус.