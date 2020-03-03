https://static.news.ru/photo/6ef7f750-5d12-11ea-9f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Два последователя южнокорейской религиозной секты Синчхончжи посещали Ухань, один из них заразился коронавирусом. Об этом сообщили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Число жертв COVID-19 в Республике Корея возросло до 29 человек. В стране зарегистрировано 4812 случаев инфицирования вирусом нового типа, среди заражённых есть по меньшей мере 31 военнослужащий.

Ранее NEWS.ru писал, что основатель секты Ли Ман Хи извинился за то, что её члены способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. 88-летний мужчина упал на колени перед журналистами и пообещал в полной мере поддерживать власти в попытках справиться с охватившей страну эпидемией.