https://static.news.ru/photo/6539e284-5c66-11ea-8cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Основатель южнокорейской религиозной секты Синчхончжи пообещал в полной мере поддерживать власти в попытках справиться с охватившей страну эпидемией COVID-19. Ли Ман Хи извинился за то, что члены секты способствовали резкому росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Это не было нашим намерением, но многие люди были инфицированы, — цитирует его слова агентство Yonhap.

(2nd LD) Shincheonji founder apologizes for virus spread, vows full support https://t.co/D8DP2MfUsx — Yonhap News Agency (@YonhapNews) March 2, 2020

В середине пресс-конференции, проходившей в городе Капхён, 88-летний мужчина упал на колени перед журналистами. Он подчеркнул, что секта окажет «человеческую и материальную поддержку», чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Республики Корея потребовали распустить секту Синчхончжи. Жертвами нового типа вируса в этой азиатской стране стали 26 человек.