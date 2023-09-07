Латте со вкусом водки вызвал ажиотаж в Китае

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Кофе латте со вкусом китайской водки «Маотай» вызвал неожиданно высокий спрос у посетителей кофейной сети компании Luckin Coffee, сообщает РИА Новости. Отмечается, что всего за несколько дней у нее закончились ингредиенты для приготовления напитка и пришлось в срочном порядке заказывать новую партию алкоголя.

Отмечается, что производство своего нового кофейного напитка компания запустила совместно с производителем алкогольных напитков Kweichow Moutai. Напиток состоит из молока, содержащего «Маотай» крепостью 53%. При этом содержание алкоголя в одной чашке не превышает 0,5%.

Продажи стартовали 4 сентября. В первый же день кофейни продали свыше 5,42 миллиона чашек. Это принесло компании свыше 100 миллионов юаней (13,6 миллиона долларов).

Ранее россиянам посоветовали переходить на цикорий из-за роста цен на кофе. Все импортные товары до конца года могут подорожать на 30%, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, существует опасность сохранения тенденции и в следующем году. Некоторые эксперты также утверждают, что ретейлерам, скорее всего, придется договариваться с производителями об увеличении промоакций.