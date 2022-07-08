Kyodo: экс-премьер Японии Абэ не подает признаков жизни

Фото: AP/TASS

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни после совершенного на него покушения и находится без сознания, сообщает агентство Kyodo. По информации источников, ему делают переливание крови. Состояние политика остаётся крайне тяжёлым.

Противопожарные службы города Нара сообщили, что бывший премьер-министр Абэ <...>, который был доставлен в больницу города, находится в состоянии остановки сердца и дыхания, — говорится в публикации.

Министр обороны Японии, брат экс-премьера Нобуо Киси подтвердил на пресс-конференции в эфире Fuji News Network, что врачи делают переливание крови бывшему премьер-министру Японии и пытаются спасти его жизнь. Он добавил, что молится за жизнь брата.

По данным местных СМИ, которые приводит ТАСС, власти Японии перенесут намеченные на 10 июля выборы в верхнюю палату парламента. В ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии заявили, что сейчас «стало не до выборов». Российский посол в Японии Михаил Галузин осудил «варварское покушение» и заявил, что дипведомство молится о здоровье Абэ.

Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло во время уличного выступления политика в городе Нара в ходе предвыборной кампании. По имеющимся данным, два выстрела были совершены со спины, Абэ получил огнестрельное ранение в шею справа, также кровотечение было зафиксировано в области груди слева. Подозреваемый, 40-летний житель города Нара Тэцуя Ямагами, задержан.