КНДР снова запустила ракету в сторону Японского моря

КНДР в очередной раз запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. Анализ выпущенного снаряда в настоящее время проводят военные специалисты в Сеуле, сообщает агентство Yonhap, ссылающееся на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил [о пуске], — отметило агентство.

Предупреждение о возможном запуске в 08:54 по местному времени (02:54 мск) распространила береговая охрана Японии, позже его повторили в минобороны Японии, уточняет телеканал NHK.

В январе 2022 года Северная Корея уже трижды проводила испытания новых ракет. Похожие запуски были осуществлены 5, 11 и 14 января. В КНДР позже заявляли, что испытывали гиперзвуковые и баллистические ракеты.

Ранее стало известно, что 11 января лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием гиперзвуковой ракеты. Он высказал «особую благодарность» создателям ракеты. Её появление Ким Чен Ын назвал «огромным успехом». По его словам, создание гиперзвуковой ракеты усиливает потенциал сдерживания войны и «станет залогом» суверенитета и безопасности КНДР.