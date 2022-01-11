КНДР провела испытание гиперзвуковой ракеты под наблюдением Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за очередным испытанием гиперзвуковой ракеты. Её боеголовка пролетела одну тысячу километров и поразила цель, сообщает официальный печатный орган Трудовой партии КНДР Rodong Sinmun.

Товарищ Ким Чен Ын 11 января наблюдал за проведением испытательного пуска гиперзвуковой ракеты. Испытание в очередной раз прошло успешно... Гиперзвуковой планирующий блок отделился от ракеты на рубеже в 600 километров и... поразил установленную цель на море на расстоянии одной тысячи километров, — подчеркнуло издание.

В Rodong Sinmun добавили, что блок совершил разворот на 240 километров от первоначального азимута пуска до азимута цели.

Отмечается, что Ким Чен Ын высказал «особую благодарность» создателям ракеты. Её появление он назвал «огромным успехом». По его словам, создание гиперзвуковой ракеты усиливает потенциал сдерживания войны и «станет залогом» суверенитета и безопасности КНДР.

Ранее стало известно, что 11 января КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Военные в Сеуле проводят анализ выпущенного снаряда, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. При этом канал NHK со ссылкой на правительство Японии уточнил, что речь может идти о баллистической ракете. Позже стало известно, что ракета пролетела минимум 700 км, а наивысшая скорость составила 10 Махов.