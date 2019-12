Китаянка по фамилии Тан решилась на роды после того, как шесть лет назад её единственный сын умер в возрасте 31 года. Женщина и её супруг пытались зачать ребёнка естественным образом, но в итоге Тан забеременела после процедуры экстракорпорального оплодотворения, уточняет China Daily.

A 62-year-old woman gave birth to a boy in Xiangtan, Central China's Hunan province, Friday, wowing the internet community once again after a 67-year-old gave birth to a girl in East China's Shandong province, in October. #health