В городском округе Сянтань китайской провинции Хунань 62-летняя женщина родила ребёнка. Мальчик, вес которого при рождении составил 2,95 кг, появился на свет с помощью кесарева сечения.

Китаянка по фамилии Тан решилась на роды после того, как шесть лет назад её единственный сын умер в возрасте 31 года. Женщина и её супруг пытались зачать ребёнка естественным образом, но в итоге Тан забеременела после процедуры экстракорпорального оплодотворения, уточняет China Daily.

Ранее NEWS.ru писал, что 67-летняя китаянка родила дочь. 68-летний супруг роженицы рассказал, что незапланированный ребёнок был «послан небесами». Малышка появилась на свет 25 октября на 36-й неделе беременности с помощью кесарева сечения.

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