Китаянка родила двойню от разных мужчин после измен мужу

https://static.news.ru/photo/044d8892-969d-11ea-a173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Bin /Global Look Press

В Китае женщина родила двойняшек от двух разных мужчин после супружеской измены. Обман раскрылся, когда детям был проведён тест ДНК — стандартная в КНР процедура для регистрации несовершеннолетних.

Мужчина был поражён результатами экспертизы, он не знал об интимной близости супруги с кем-то посторонним, передаёт Daily Mail. По словам специалиста Дэн Яцзюнь, шанс подобного оплодотворения — один на 10 млн. Для этого должна произойти суперфекундация — оплодотворение двух и более яйцеклеток одного овуляционного периода сперматозоидами разных мужчин.

Результаты показали, что у детей одна и та же мать, но не один и тот же отец. У них есть как минимум два отца, — поделилась Яцзюнь.

Ранее в Китае уже происходили подобные случаи. Там женщина родила мальчиков-двойняшек. Отцом одного из детей оказался мужчина, с которым у неё был роман на одну ночь, а папой другого малыша — её законный супруг, писал NEWS.ru.