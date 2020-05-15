Китаянка родила двойню от разных мужчин после измен мужу

В Китае женщина родила двойняшек от двух разных мужчин после супружеской измены. Обман раскрылся, когда детям был проведён тест ДНК — стандартная в КНР процедура для регистрации несовершеннолетних.
Мужчина был поражён результатами экспертизы, он не знал об интимной близости супруги с кем-то посторонним,
Результаты показали, что у детей одна и та же мать, но не один и тот же отец. У них есть как минимум два отца, — поделилась Яцзюнь.
Ранее в Китае уже происходили подобные случаи. Там женщина родила мальчиков-двойняшек. Отцом одного из детей оказался мужчина, с которым у неё был роман на одну ночь, а папой другого малыша — её законный супруг, писал NEWS.ru.
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