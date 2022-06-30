Китайский производитель Honor приостановил поставки смартфонов в Россию «Ведомости»: Honor приостановил поставки смартфонов в Россию

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китайский производитель Honor приостановил официальные поставки смартфонов в Россию. Причём экспорт устройств был прекращён ещё в марте, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что компания в настоящее время занята поиском партнёров в странах СНГ, что позволит ей ввозить гаджеты на российскую территорию.

Расширение сети дистрибьюторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию, — сообщил собеседник издания.

Он добавил, что компания смогла договориться в Узбекистане по вопросу параллельного импорта. При этом издание отмечает, что производитель из Китая официальных заявлений по поводу ухода с российского рынка не выпускал.

Ранее стало известно, что компания «Связной» начала осуществлять параллельные поставки гаджетов в Россию. Речь идёт, в первую очередь, о смартфонах и часах Samsung, свежей линейке iPhone и игровых приставках Playstation, Vbox, Nintendo. По словам представителя компании, всего ретейлер расширил свой ассортимент более чем на сотню товарных позиций.