Часы, смартфоны и приставки: в РФ начались параллельные поставки гаджетов «Коммерсант»: компания «Связной» начала параллельные поставки гаджетов в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компания «Связной» начала осуществлять параллельные поставки гаджетов в Россию. Об этом газете «Коммерсант» рассказал представитель сети. Речь идёт, в первую очередь, о смартфонах и часах Samsung, свежей линейке iPhone и игровых приставках Playstation, Vbox, Nintendo.

По словам представителя компании, всего ретейлер расширил свой ассортимент более чем на сотню товарных позиций. При этом в «Связном» признали, что намерены повысить цены на значительную часть устройств на 10–20%. Однако в компании заверили, что товар будет продаваться с официальной гарантией.

Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание, — сказал собеседник газеты.

Дистрибьюторы электроники «Мерлион» и OSC отказались комментировать ситуацию. В di House изданию отвечать не стали.

При этом в «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что «рассматривают доступные возможности в рамках законодательства». Компания МТС отметила, что подобная система продаж «соответствует законодательству России». В «МегаФоне» подчеркнули, что запасов гаджетов у них достаточно, чтобы удовлетворить спрос.

По словам источника «Коммерсанта» в одной из компаний, ретейлеры неохотно сообщают о параллельных поставках в связи с тем, что они всё ещё надеются возобновить официальные отношения с производителями.

22 июня Совет Федерации РФ одобрил закон, легализующий параллельный импорт в России. Ранее документ приняли в Госдуме. По словам представителя члена комитета Совфеда по экономической политике Александра Жукова, благодаря новому закону на российском рынке снизится рост цен на товары, импортируемые из недружественных стран.