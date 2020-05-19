Китайские учёные создают лекарство, способное остановить пандемию

В Ухани 18 мая провели более 467 тысяч тестов на наличие коронавируса в организме. Об этом сообщили власти китайского города.

Представители муниципальной комиссии, занимающейся вопросами здравоохранения, рассказали, что с 12 мая анализы сдали более 1,3 млн человек. Повсеместное тестирование жителей города на COVID-19 началось после выявления новых случаев локальной передачи...