Азия

Китайские учёные создают лекарство, способное остановить пандемию

21:29, 19 мая 2020

Исследователи Пекинского университета проводят тестирование нового лекарства от COVID-19. По мнению учёных, оно сможет остановить распространение коронавируса без вакцины.

Препарат способен сократить время выздоровления и обеспечить кратковременный иммунитет, передаёт «Ридус». Директор университета Сунни Се рассказал, что лекарство успешно прошло этап тестирования на животных.

Оно использует нейтрализующие антитела, которые вырабатывает иммунная система человека. Их выделили из крови 60 переболевших COVID-19 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что создаваемая в Китае вакцина от коронавируса будет доступна для всех стран. Об этом 19 мая на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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