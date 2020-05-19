Китайские учёные создают лекарство, способное остановить пандемию

Исследователи Пекинского университета проводят тестирование нового лекарства от COVID-19. По мнению учёных, оно сможет остановить распространение коронавируса без вакцины.
Препарат способен сократить время выздоровления и обеспечить кратковременный иммунитет,
Оно использует нейтрализующие антитела, которые вырабатывает иммунная система человека. Их выделили из крови 60 переболевших COVID-19 пациентов.
Ранее NEWS.ru писал, что создаваемая в Китае вакцина от коронавируса будет доступна для всех стран. Об этом 19 мая на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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