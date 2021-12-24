Китайские СМИ восхитились позицией Путина по вопросу нацбезопасности

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина вызвала большой интерес в китайских СМИ, которые провели подробный анализ тем выступления лидера России. В частности, журналистами была отмечена жёсткая позиция Путина по поводу расширения НАТО на восток. Также они особое внимание придали его словам о сотрудничестве с Китаем, пишет «МК».

По мнению газеты Global Times, Китай должен также жёстко реагировать на подобные вызовы от США и иных стран. В издании отметили, что многие жители страны восхищены позицией Путина в вопросе защиты национальных интересов.

Поскольку Вооружённые силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жёстким, как Россия, — сказано в статье.

Значительный интерес Global Times вызвали слова Путина о Китае. Российский президент на пресс-конференции неоднократно подчёркивал развитие сотрудничества двух стран в различных сферах. Лидер России назвал их «всеобъемлющими» и не «имеющими прецедентов в истории».

Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России, — написали журналисты издания.

В газете China Youth Daily были упомянуты озвученные Путиным красные линии, которые Запад не должен пересекать.

Журналисты новостного портала «Чжунго синьвэнван» подчеркнули, что российский лидер несколько раз упомянул Китай в ходе пресс-конференции. Путин также поведал о доверительных и даже дружеских отношениях со своим коллегой, главой КНР Си Цзиньпином.

Ранее подписчики британского круглосуточного новостного канала Sky News назвали логичными требования российского президента Владимира Путина о гарантиях безопасности, предложенных Россией США и НАТО. На вопрос британской журналистки, заданный во время большой пресс-конференции, о возможности нападения Москвы на Украину Путин сообщил о непрекращающемся расширении НАТО на восток и призвал международных партнёров гарантировать России безопасность.