Подписчики британского круглосуточного новостного канала Sky News сочли вполне логичными требования российского президента Владимира Путина о гарантиях безопасности, предложенных Россией США и НАТО. На вопрос британской журналистки о возможности нападения Москвы на Украину Путин сообщил о непрекращающемся расширении НАТО на восток и призвал международных партнёров гарантировать России безопасность.

Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля, — написал пользователь Sky News.

Аудитория данного телеканала считает, что Запад требует от России гарантий, которые сам не даёт. Она заявила, что угроза войны не исходит от России, которая хочет мира, она исходит от США, Британии, Германии и Украины. Кто-то предложил России ввести войска в Мексику и посмотреть на реакцию Запада. Все читатели единодушно высказались за двусторонние дипломатические усилия для решения вопросов безопасности.

Ранее сообщалось о заявлении Владимира Путина о гарантиях безопасности. Российский президент сказал, что вооружённые конфликты — это не выбор России, которая стремится «решать вопросы политико-дипломатическими средствами».