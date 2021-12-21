«Нам некуда деться дальше»: Путин высказался о гарантиях безопасности

Россия выступает против вооружённых кoнфликтов и кровопролития, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что власти страны намерены решать проблемные вопросы политико-дипломатическими средствами. Трансляцию мероприятия ведёт канал «Россия 24».

Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы будем безвольно смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема: нам некуда деться дальше, вот в чём вопрос. Вооружённые конфликты, кровопролития — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий, мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, чётко изложенные юридические гарантии, — сказал глава государства.

Ранее МИД России опубликовaл проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Они прeдполагают отказ от расширения НАТО на восток и ограничения на размещение cерьёзных наступательных вооружений.

При этом Путин заявил, что напряжённость в европейском регионе происходит по вине США. Кроме того, российский лидер усомнился в том, что Соединённые Штаты будут соблюдать письменные гарантии безопасности, а также подчеркнул, что стране необходимы долгосрочные юридически обязывающие гарантии.