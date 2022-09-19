Минобороны Тайваня: корабли и самолеты армии Китая окружили остров

Фото: mod.gov.cn

Девять самолетов и пять кораблей Народно-освободительной армии Китая 19 сентября окружили Тайвань, передает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны острова. Отмечается, что два самолета пересекли медианную линию Тайваньского пролива.

Согласно сообщению военного ведомства Тайваня, за день вблизи границ острова были замечены в общей сложности пять китайских кораблей и девять военных самолетов.

По информации ТАСС, срединную линию Тайваньского пролива пересекли четыре самолета. Отмечается, что в маневрах участвовали два истребителя Су-30, один J-16 и истребитель-бомбардировщик JH-7. Тайваньские военные в ответ подняли свои воздушные патрульные судна, распространяли радиопредупреждения, а также развернули системы противовоздушной обороны.

Армия Китая стала чаще проводить подобные маневры после состоявшегося 2–3 августа визита в Тайбэй спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. После нее Тайбэй посетили еще несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. Власти Китая сочли подобные визиты за провокации, а также расценили действия американских высокопоставленных чиновников как вмешательство во внутренние дела Китая и поддержку тайваньских сепаратистов.

Текущее обострение ситуации вокруг Тайваня, вероятно, последовало после того, как президент США Джо Байден заявил телеканалу CBS, что Вашингтон встанет на защиту Тайваня в случае начала военного конфликта острова с Китаем. Он при этом подчеркнул, что США не отказываются от политики «одного Китая», но добавил, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. По его словам, Штаты не поощряют руководство острова к обретению независимости от Китая.