Народно-освободительная армия Китая (НОАК) случайно — по всей видимости, — продемонстрировала в Сети испытания новейшей высокоскоростной ракеты наземного базирования. Ракетные силы Народно-освободительной армии (англ. PLARF) выложили ролик ещё 25 сентября, однако достаточно быстро он был заменен видео с тестами другого китайского оружия.

PLARF, образованные в 2015 году, отвечают за стратегический ядерный арсенал Китая, а также за ряд обычных баллистических и крылатых ракет большой дальности. Служба также несёт ответственность за противоракетную оборону республики, включая и потенциальную борьбу с вражескими военными спутниками. Ожидается, что новая ракета PLARF будет представлена ​​на параде в честь Дня образования КНР, отмечаемого ежегодно 1 октября. Пока что нет достоверных данных о новом оружии Китая. На опубликованном, но удалённом затем видео можно заметить, что она запускается вертикально от 10-колёсной транспортной пусковой установки.

Китай уже эксплуатирует дозвуковую крылатую ракету CJ-10 наземного базирования, дальность полёта которой составляет приблизительно 1500 километров. На фоне этого многие сочли новое оружие сверхзвуковым или даже, возможно, гиперзвуковым. Другие аналитики считают, что это квазибаллистическая ракета.

Независимо от точных характеристик, отмечают зарубежные СМИ, новое оружие может быть предназначено для поражения наземных целей или вражеских кораблей на дальних дистанциях.

Как отметил в разговоре с News.ru военный эксперт Юрий Лямин, испытанная Китаем ракета — одна из наиболее интересных новинок предстоящего парада, так как до сих пор нет полной ясности, что же она из себя представляет.

Судя по принадлежности к Ракетным войскам НОАК и расположению парадной колонны этих машин рядом с баллистическими ракетами средней дальности во время репетиций парада, можно только предположить, что ракета предназначена для ударов по противнику на схожей дальности. То есть где-то между 1000 км и 5500 км, так как на китайских парадах по традиции крылатые и баллистические ракеты провозят в зависимости от их дальности по возрастающей. Юрий Лямин военный эксперт

При этом, отмечает аналитик, если верить наиболее распространённым на нынешний день слухам, речь в данном случае идёт всё-таки не о баллистической, а о стратегической высотной сверхзвуковой крылатой ракете. Однако точную информацию о ней, вероятно, публике сообщат только непосредственно в ходе парада в Пекине 1 октября или же после него.