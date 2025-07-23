Китай возмутился включением его компаний в новый пакет санкций ЕС

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао возмутился решением Европейского союза ввести санкции в отношении китайских компаний в рамках 18-го пакета ограничений против России, сообщили в пресс-службе Министерства коммерции КНР. Там уточнили, что глава ведомства сделал серьезное представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу.

Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России, — говорится в заявлении.

Уточняется, что во вторник, 22 июля, Вэньтао и Шефчович провели беседу в формате видеозвонка. В ходе нее китайский министр и еврокомиссар «откровенно и глубоко» обсудили вопросы экономического сотрудничества Пекина и Евросоюза.

Ранее посол США в НАТО Мэтью Уитакер призвал «наказать» Китай за косвенную поддержку специальной военной операции России на Украине. По мнению американского дипломата, Пекин якобы «способствует» затягиванию конфликта, чтобы отвлечь внимание Белого дома от других стратегических задач.