Азия

Китай призвал США прекратить политические манипуляции по Гонконгу

11:06, 29 мая 2020
Фото: Tang Yan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Китая призывают Соединённые Штаты немедленно прекратить политические манипуляции, связанные с законопроектом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Мы призываем США немедленно прекратить политические манипуляции по Гонконгу, — заявил на брифинге официальный представитель МИР КНР Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что правительство Китая продолжит противостоять иностранному вмешательству в дела Гонконга.

Ранее китайский парламент одобрил разработку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Идея создания проекта закона получила одобрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Депутаты проголосовали в последний день работы третьей сессии ВСНП.

Согласно принятой резолюции, документ будет разработан ПК ВСНП. Его включат в приложение 3 Основного закона города, который является аналогом конституции, без участия Законодательного совета Гонконга, писал NEWS.ru.

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