Китай призвал США прекратить политические манипуляции по Гонконгу

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Северная Корея не допустила проникновения коронавирусной инфекции нового типа на свою территорию благодаря ряду строгих карантинных мер. Вследствие этого КНДР стала одной из немногих стран, которым удалось избежать эпидемии COVID-19, заявил российской посол в Пхеньяне Александр Мацегора.

По его словам, границы Северной Кореи остаются «на замке». Пока это так, сказал Мацегора, опасности проникновения коронавируса в страну нет. Можно сказать, что КНДР стала чуть ли не единственной страной...