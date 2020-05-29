Китай призвал США прекратить политические манипуляции по Гонконгу

Власти Китая призывают Соединённые Штаты немедленно прекратить политические манипуляции, связанные с законопроектом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Мы призываем США немедленно прекратить политические манипуляции по Гонконгу, — заявил на брифинге официальный представитель МИР КНР Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что правительство Китая продолжит противостоять иностранному вмешательству в дела Гонконга.
Ранее китайский парламент одобрил разработку законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Идея создания проекта закона получила одобрение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва. Депутаты проголосовали в последний день работы третьей сессии ВСНП.
Согласно принятой резолюции, документ будет разработан ПК ВСНП. Его включат в приложение 3 Основного закона города, который является аналогом конституции, без участия Законодательного совета Гонконга, писал NEWS.ru.
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