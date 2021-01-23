Китай приостановил ввоз рыбы с одного из предприятий РФ из-за COVID

https://static.news.ru/photo/a86a0604-5d3e-11eb-a28f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Китайские власти объявили, что временно приостанавливают ввоз в страну продукции российского предприятия «Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс» из-за того, что на упаковке замороженной рыбы были обнаружены следы коронавируса.

В связи с обнаружением положительных образцов коронавируса на одной упаковке замороженного ленка внутри партии замороженной продукции (ленок, карась, елец, щука, окунь, сиг), импортированного из РФ, было принято решение с сегодняшнего дня приостановить ввоз продукции российского предприятия ООО «Троицкий рыбоперерабатывающий комплекс» на одну неделю, — приводит ТАСС сообщение Главного таможенного управления КНР.

При этом в таможенном ведомстве указали, что по истечении указанного периода поставки рыбной продукции с российского предприятия в Китай возобновятся автоматически — без дополнительных распоряжений со стороны китайских ведомств.

Ранее таможня КНР объявляла о приостановке на семь дней импорта продукции индийской компании S.S.SEA FOOD. На упаковках замороженных креветок также были найдены следы коронавирусной инфекции.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили, что коронавирус может оставаться на упаковках замороженных продуктов даже при длительной транспортировке. В проекте рекомендаций организации говорится, что COVID-19 может выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения. Кроме того, эти следы вируса способны заразить контактировавшего с таким товаром человека.