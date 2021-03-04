Китай повысит пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/29bbec12-7d7f-11eb-bd3f-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Zhan Yan/Global Look Press

Китай планирует в 2021–2025 годах поэтапно увеличивать пенсионный возраст. Власти страны, озвучивая план на новую пятилетку, отметили, что система пенсионного страхования будет усовершенствована.

Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения, — заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

В пятницу, 5 марта, в Пекине состоялась сессия Всекитайского собрания народных представителей, сообщил «Интерфакс».

Также Китай попытается достичь «адекватного уровня рождаемости» и будет работать над совершенствованием системы социального обеспечения.

Сейчас мужчины в Китае выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянам частично вернут прежний пенсионный возраст. Об этом в ходе послания Федеральному собранию может заявить президент России Владимир Путин. Депутат Госдумы и бывший глава Минтруда Сергей Калашников считает, что пока рано делать прогнозы, потому что есть некий элемент «шараханья в разные стороны» пенсионной системы.