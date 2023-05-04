Китай отреагировал на атаку беспилотников на Кремль МИД Китая призвал Россию и Украину избегать действий, угрожающих дальнейшей эскалацией конфликта

Фото: Министерство обороны Украины

МИД Китая, комментируя атаку беспилотников на Кремль, призвал Киев и Москву избегать действий, способствующих дальнейшей эскалации, передает РИА Новости. Ранее украинская сторона заявила о непричастности к произошедшему.

Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации, — цитирует агентство заявление представителя МИД КНР Мао Нин.

Два беспилотных летательных аппарата атаковали Кремль в ночь на 3 мая. БПЛА были выведены из строя средствами радиолокационной борьбы, никто не пострадал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает произошедшее как теракт и покушение на главу государства со стороны Украины. Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о непричастности Киева к инциденту. Аналогичным образом высказался советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. Он предположил, что беспилотники могли быть запущены российскими «силами сопротивления».

В США заявили, что Белый дом не поощряет и не позволяет Украине наносить удары за пределами своих границ.