https://static.news.ru/photo/78938fea-432c-11ea-8ce5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Yu/AP/TASS

Власти Китая изменили график эвакуации граждан южной Кореи из Уханя, где произошла вспышка коронавируса нового типа.

По словам представителя МИД Республики Корея, планировалось направить в КНР два самолёта 30 и 31 января, однако будет осуществлён только один рейс, который доставит на родину примерно 300 человек.

В общей сложности требуется эвакуировать около 700 южнокорейцев, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что заражение человека коронавирусом нового типа подтвердили в Тибетском автономном округе. Тибет был последней территорией в Китае, где не фиксировались случаи заболевания. Теперь 2019-nCoV проник во все регионы и провинции страны. Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. Официальные цифры 28 января звучали как 132 умерших и 5 974 заболевших.