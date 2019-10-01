В Пекине 1 октября с размахом отмечается 70-летняя годовщина образования КНР. Центральная часть торжества — грандиозный военный парад. На площади Тяньаньмэнь впервые представлены новые виды вооружений, причина для гордости Народно-освободительной армии и беспокойства мирового сообщества.

По масштабам китайский юбилейный парад превосходит День победы в Москве. Если по Красной площади 9 мая этого года прошли 13 000 военнослужащих и проехали 130 единиц техники, то в Пекине 1 октября собрались 15 000 солдат, 580 единиц техники и 160 самолётов. Демонстрация нового вооружения призвана показать, на что КНР потратила свой возросший военный бюджет. В 2019 году он составил $168,2 млрд (у России — $63,1 млрд), уступив только США.

Гвоздь программы парада — межконтинентальная баллистическая ракета DF-41. Она разрабатывалась с 1997 года и до сих пор не демонстрировалась публике. Радиус её действия оценивается в 15 000 км, что позволяет ей достигать любой точки на земном шаре, а до территории США она, в теории, может долететь за 30 минут. Она несёт до 10 боеголовок, в том числе с ядерным зарядом.

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Другой ракетный комплекс DF-17 называют аналогом российской гиперзвуковой системы «Авангард», скорость и манёвренность которой позволяет обходить системы противоракетной обороны противника. В ноябре прошлого года Китай провёл успешные испытания DF-17 в Монголии. Это ракета средней дальности, поэтому её рассматривают как подкрепление китайских амбиций в Азиатского-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, ожидалась демонстрация двух беспилотников: сверхзвукового дрона под названием DR-8, а также — Sharp Sword, предназначенного для запуска с морских платформ. По данным Associated Press, Пекин наряду с Соединёнными Штатами считается лидером в производстве беспилотных летательных аппаратов, и китайская продукция хорошо продаётся на Ближнем Востоке.

В программу также включён полёт усовершенствованной версии бомбардировщика — H-6N. Как пишет Jane’s Defense, он может нести противокорабельные баллистические ракеты DF-21, а возможность дозаправки в воздухе увеличивает дальность его полёта.

В китайском министерстве обороны подчёркивают, что парад должен продемонстрировать инновационные возможности Народно-освободительной армии и способность к самообеспечению. Это также сигнал Гонконгу и Тайваню о том, что сепаратистские тенденции, если потребуется, будут подавлены силой оружия. В то же время в оборонной стратегии страны отмечено, что Пекин не ищет гегемонии в регионе и модернизирует вооружённые силы исключительно ради самообороны.

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Мятежный Гонконг тоже готовился к 70-летию образования КНР. В субботу, 28 сентября, в городе прошли традиционные акции протеста, которые давно превратились в вооружённое противостояние с полицией и лоялистами из материкового Китая. На 1 октября сторонники независимости Гонконга наметили внеочередную акцию.

В «белой книге» китайского оборонного ведомства, опубликованной в июле, особое внимание уделено тайваньскому вопросу. Пекин полагает, что после прихода к власти на Тайване президента Цай Ин-Вэнь Тайбэй взял «упрямый» курс на независимость и усилил «враждебную конфронтацию».

Китай должен быть и будет воссоединён, — подчеркивается в оборонной стратегии КНР. — Китай обладает твёрдой решимостью и способностью защищать национальный суверенитет и территориальную целостность и никогда не допустит отделения какой-либо части своей территории кем-либо.

Бросают вызов власти Пекина и экономические трудности страны. Экономика Китая растёт самыми медленными темпами за последние 30 лет. Одни из последних перенесённых ей ударов — это торговая война с США и эпидемия свиного гриппа, из-за которой подскочили цены на свинину.