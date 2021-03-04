Китай активизирует военные учения

Китай всесторонне активизирует военные учения и готовность армии для реагирования на угрозы безопасности. Об этом говорится в докладе о работе правительства КНР.
В документе
Также усилим военный стратегический потенциал для защиты суверенитета, безопасности и интересов развития страны, — сообщается в докладе.
Помимо прочего, документ отмечает, что правительство страны планирует улучшить систему науки, промышленности и технологий, которые имеют отношение к военной сфере. Также будет расширена система мобилизации граждан.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай готовит сверхтяжёлую ракету для полёта на Луну в 2030 году.