https://static.news.ru/photo/74768992-48f1-11ea-9a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель китайского города Нинбо заразился коронавирусом за 15 секунд во время посещения рынка. Инцидент произошёл утром 23 января.

Мужчина оказался рядом с 61-летней женщиной, которая была заражена коронавирусом. Они находились близко друг к другу около 15 секунд. Заболевший узнал, что инфицирован вирусом только 4 февраля. В это время он не ограничивал своё передвижение по городу, посетив два супермаркета и ресторан.

Как сообщает Daily Mail, неизвестно, как медики определили точное время заражения мужчины, однако они подчеркнули, что до встречи с женщиной он не контактировал с людьми и животными, инфицированными коронавирусом.

Китай заявил о вспышке коронавируса 31 декабря 2019 года. Очаг заражения был в городе Ухань, затем эпидемия распространилась по всему Китаю. По данным на 6 февраля, в мире более 28 тысяч человек инфицированы коронавирусом, умерло более 500. Лекарства от коронавируса пока не существует, заявили в ВОЗ.

NEWS.ru писал, что в Великобритании зафиксирован третий случай заражения коронавирусом. Медики считают, что больной подхватил его не на территории королевства.