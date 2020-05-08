Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с успехами в борьбе с коронавирусом в КНР

https://static.news.ru/photo/e82a2ff8-5caa-11e9-9d0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joyce N. Boghosian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил устное послание своему китайскому коллеге Си Цзиньпину, поздравив с успехами в борьбе с коронавирусом нового типа.

Ким Чен Ын высоко оценил тот факт, что лидер КНР, осуществляя руководство партией и народом, уверенно одерживает победу «в войне против беспрецедентной эпидемии» и тактически контролирует сложившуюся ситуацию, передало ЦТАК.

Северокорейским лидер также пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и выразил убеждённость в том, что китайская сторона закрепит достигнутые успехи и в итоге одержит окончательную победу над пандемией.

Как писал NEWS.ru, в мае в Россию из Китая поступят 18 млн медицинских масок. Соответствующей договорённости с компанией «Дельрус» достигло Министерство промышленности и торговли РФ.