Ким Чен Ын отметил важность отношений КНДР с Россией

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын, заявил, что его визит в Россию и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным является показателем приоритетности внимания Пхеньяна к отношениям с Москвой, передает Yonhap. Глава Северной Кореи озвучил такую позицию по прибытии на станцию Хасан в Приморском крае.

Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является «явным проявлением» того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией, — говорится в сообщении южнокорейского агентства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын планируют встретиться на Дальнем Востоке. Точное место встречи пока держится в секрете. Беседа будет иметь полноформатный характер, включая переговоры делегаций, возможную личную встречу лидеров и торжественный обед от имени президента России. В ходе встречи планируется обсудить двусторонние отношения, обмен мнениями по международным вопросам, а также возможное сотрудничество в «чувствительных» сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына. Он добавил, что отдельных переговоров министров обороны Северной Кореи и РФ не планируется.