Ким Чен Ын посетил парад в Пхеньяне

Глава КНДР Ким Чен Ын появился на публике на военном параде в столице страны Пхеньяне. Мероприятие было посвящено 75-летию основания Трудовой партии Кореи.
Как
Среди показанных на параде образцов вооружений была 22-метровая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15», способная достичь Северной Америки. Оружие успешно испытали три года назад.
Бывший помощник южнокорейского президента Чан Сон Мин ранее заявлял, что Ким Чен Ын находится на грани жизни и смерти, а все властные полномочия выполняет его сестра Ким Ё Чжон. Позднее президент США Дональд Трамп опроверг эти данные, сообщив, что северокорейский лидер находится в добром здравии, передавал NEWS.ru.
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