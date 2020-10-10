Ким Чен Ын посетил парад в Пхеньяне

https://static.news.ru/photo/94ea7b7a-0ae8-11eb-b4d3-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: EPA/ТАСС

Глава КНДР Ким Чен Ын появился на публике на военном параде в столице страны Пхеньяне. Мероприятие было посвящено 75-летию основания Трудовой партии Кореи.

Как передаёт Reuters, на параде демонстрировались новые вооружения, в том числе артиллерийские и ракетные системы. Его проведение отслеживается разведслужбами Южной Кореи и США.

Среди показанных на параде образцов вооружений была 22-метровая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-15», способная достичь Северной Америки. Оружие успешно испытали три года назад.

Бывший помощник южнокорейского президента Чан Сон Мин ранее заявлял, что Ким Чен Ын находится на грани жизни и смерти, а все властные полномочия выполняет его сестра Ким Ё Чжон. Позднее президент США Дональд Трамп опроверг эти данные, сообщив, что северокорейский лидер находится в добром здравии, передавал NEWS.ru.