https://static.news.ru/photo/01d8a036-4f00-11ea-b736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press

Всех россиян, которые прибыли в Камбоджу на борту круизного лайнера Westerdam, должны быть отправлены на родину 15 февраля. Такое обещание дали организаторы круиза.

Об их намерениях сообщил один из пассажиров судна — Алексей Дмитриев, путешествующий вместе с семьей.

Нам сказали, что завтра — 15 февраля — отправят на родину, но никаких официальных бумаг на этот счёт компания-оператор круиза пока не дала, — цитирует россиянина ТАСС.

Эту информацию агентству подтвердили и в российском посольстве. В дипмиссии заверили, что окажут российским гражданам всю необходимую помощь и поддержку.

Согласно списку пассажиров, на борту круизного лайнера находятся семеро туристов из России, в том числе двое мужчин и пятеро женщин, а также одна гражданка РФ, которая является членом экипажа.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Предполагалось, что он зайдёт в несколько японских портов, однако стоянки были отменены из-за опасения властей страны в распространении коронавируса. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд.

Лайнер больше недели не мог причалить в азиатских портах и в итоге, как писал NEWS.ru, зашёл в Камбоджу с разрешения властей королевства. Пассажиры высадились на берег в камбоджийском порту Сиануквиль утром 14 февраля.