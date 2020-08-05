Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов дал интервью NEWS.ru, в котором рассказал о влиянии публикаций о «сговоре» России с движением «Талибан» (запрещено в РФ) на позиции Москвы как посредника в межафганском урегулировании, оценил перспективы прямых переговоров Кабула с талибами и прокомментировал вывод войск США из Афганистана.

Обвинения в адрес России

— Как сильно публикации в американских СМИ о «сговоре» России с талибами осложнили отношения Москвы со сторонами межафганского урегулирования и заинтересованными в разрешении конфликта странами? Можно ли говорить о том, что они подорвали статус РФ как посредника?

— Публикации в американских СМИ о мнимом «сговоре» с Движением талибов (ДТ) в целом не оказали влияния на отношения России ни со сторонами межафганского урегулирования, ни с заинтересованными странами, поскольку все силы, вовлеченные в мирный процесс, понимают нелепость и нелогичность данных утверждений. И, конечно же, эти публикации не могли подорвать статус России как посредника в урегулировании ситуации в Исламской Республике Афганистан.

— Ряд экспертов высказывал предположения, что распространение информации о получении лидерами талибов денег от России за убийство американских военных, имело целью спровоцировать внутренние конфликты среди талибов. Какова ваша оценка? Действительно ли имеет место разобщённость?

— Мы давали уже достаточно комментариев относительно возможных мотивов, стоящих за такими информационными вбросами. Полагаем, что эти домыслы используются как элемент внутриполитической борьбы в США.

Что касается предположений о разобщённости в рядах Движения талибов, то их последние действия, наоборот, указывают на обратное. Объявление талибами трёхдневного режима прекращения огня в период мусульманского праздника Курбан-байрам (31 июля — 2 августа) и его соблюдение, а также выполнение ими обязательств по освобождению тысячи пленных военнослужащих свидетельствуют о том, что руководство Движения талибов обеспечивает контроль над ситуацией и сохраняет сплочённость рядов, что нельзя сказать о власти в Кабуле.

— Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетил с визитом Кабул, после чего направится в ряд других столиц. Рассчитывает ли Москва, что Вашингтон проинформирует российскую сторону о результатах визита? Можно ли ожидать ваших контактов с Халилзадом?

— У меня со специальным представителем Госдепартамента США по афганскому урегулированию Залмаем Халилзадом налажены регулярные контакты, и я рассчитываю на то, что он проинформирует российскую сторону об итогах поездки в Кабул, а также в другие столицы (Осло, Доха, Исламабад, София) в рамках нынешнего турне. Что касается личного контакта с Залмаем Халилзадом, не исключаю, что он может состояться в Дохе «на полях» первого заседания прямых межафганских переговоров, когда противоборствующие стороны наконец соберутся на такую встречу.

Перспективы межафганских переговоров

Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

— В какие сроки может быть завершён обмен пленными между Кабулом и талибами? Возможно ли компромиссное решение по 200 заключённым, которых Кабул отказывается обменивать из-за совершения ими тяжких преступлений?

— Полагаем, что этот вопрос необходимо адресовать в первую очередь правительству Афганистана и Движению талибов. Насколько нам известно, талибы выполнили свои обязательства и освободили тысячу пленных афганских военнослужащих, о чём было объявлено 29 июля этого года. Теперь — слово за официальным Кабулом. Сейчас проблема заключается в нежелании афганских властей выпускать на свободу порядка 400 боевиков ДТ, обвиняемых в тяжких преступлениях. Компромиссное решение данного вопроса не исключено, но достигать его должны напрямую стороны конфликта. Со своей стороны рассчитываем, что процесс обмена пленными завершится в ближайшее время.

— Каковы перспективы проведения прямых межафганских переговоров? Есть ли понимание по поводу места и времени подобной встречи? Ранее озвучивались предположения об организации такой встречи в августе в Дохе. Готова ли Москва предложить свою площадку?

— Как я уже упомянул, первый раунд переговоров планируется к проведению в Дохе. Сроки зависят от выполнения сторонами договорённостей об освобождении пленных. На настоящий момент Россия не выступала с предложением о принятии у себя межафганских переговоров, хотя соответствующие просьбы к нам поступали.

— Может ли установленное между афганскими талибами и военными временное перемирие стать постоянным? При каких условиях?

— Как показывает опыт предыдущих прекращений огня, подобные режимы носят временный характер и позволяют снизить уровень насилия на короткий период. Тем не менее российская сторона приветствует его и рассчитывает на то, что он даст импульс продвижению мирного процесса. Полагаем, что говорить о постоянном перемирии можно будет только после начала прямых межафганских переговоров.

Вывод войск США из Афганистана

Saifurahman Safi/Xinhua/Global Look Press

— Видите ли вы риски дестабилизации ситуации в Афганистане, связанные с продолжающимся выводом войск США из страны? Обсуждает ли Россия этот вопрос с государствами, граничащими с Афганистаном, на плечи которых также ляжет разрешение существующих проблем в сфере безопасности?

— Не думаю, что вывод войск США и НАТО из Афганистана повлечёт обвал ситуации в сфере безопасности в этой стране. Наоборот, полный вывод иностранных войск из Исламской Республики и достижение успеха в прямом инклюзивном межафганском диалоге при содействии международных партнёров позволят положить конец многолетней кровопролитной войне и будут способствовать установлению долгосрочного мира на афганской земле. Проблематика региональной безопасности, связанной с ситуацией в Афганистане, включая вопросы борьбы с терроризмом и наркоугрозой, регулярно обсуждаются нами с партнёрами по ОДКБ и другими государствами-соседями Афганистана.

— Какие усилия готова предпринять Россия, чтобы обстановка в Афганистане не деградировала после вывода из страны американского военного контингента?

— Исходим из того, что всеобъемлющий и устойчивый мир может быть достигнут только путём инклюзивных переговоров между самими афганцами. В связи с этим полагаем, что успешное завершение таких переговоров позволит предотвратить деградацию ситуации в стране.

Со своей стороны намерены всемерно содействовать этому процессу и подтверждаем неизменную поддержку в становлении Афганистана в качестве мирного и независимого государства, свободного от угрозы терроризма и наркотрафика.