Известная японская актриса покончила с собой

https://static.news.ru/photo/f3250a96-0095-11eb-84a9-fa163e074e61_660.jpg Юко Такэути Фото: fsn-b/FilmStills.net/Global Look Press

В Японии скончалась известная телевизионная и киноактриса Юко Такэути. Полиция рассматривает как основную версию о самоубийстве, в то же время предсмертной записки найдено не было.

По данным правоохранительных органов, тело 40-летней женщины в ночь на 27 сентября обнаружили дома её родные. Скорая помощь доставила актрису в больницу, там врачи подтвердили её смерть, передаёт ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

В 2019 году Такэути вышла замуж за актёра Накамуру Сидо, а в этом году родила ребёнка. Она снялась в десятках телефильмов и кинолент, трижды становилась лауреатом премии Японской киноакадемии за лучшую роль. Одной из наиболее известных работ Такэути стал сериал «Королева обеда», который получил сразу пять призов Японской академии телевизионных драм, в том числе награды за лучший фильм и лучшую главную роль, в которой и снялась Такэути.

Ранее в Великобритании, как писал NEWS.ru, добровольно ушла из жизни звезда популярного телешоу, мать 13 детей Мэнди Гарднер. 43-летняя женщина была найдена мёртвой недалеко от своего дома.