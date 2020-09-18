В Великобритании мать 13 детей покончила с собой

Звезда британского телешоу, мать 13 детей Мэнди Гарднер найдена мёртвой недалеко от своего дома в графстве Уэст-Сассекс.
Об этом
Гарднер получила известность в Великобритании после участия в телешоу «Необычные беременности» в 2016 году, когда она ожидала своего 12-го ребёнка. В 2018 году женщина стала матерью уже 13 детей. Тогда она утверждала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется родить ещё,
Ранее NEWS.ru писал о том, что 85-летний житель Нарткалы (Кабардино-Балкария) Николай Захарченко покончил с собой после того, как стал подозреваемым в деле о наркотиках.
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