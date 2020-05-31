Индия выслала двух пакистанских дипломатов из страны

https://static.news.ru/photo/c924c1c2-a36c-11ea-99a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biswarup Ganguly /Global Look Press

Власти Индии сообщили о выдворении из страны двух пакистанских дипломатов. Последних обвинили в шпионаже.

По информации издания Times of India, дипломатов попросили покинуть территорию страны в течение суток. На данный момент они признаны персонами нон-грата.

Ранее в стране произошёл другой инцидент, который связан со шпионажем. Сотрудникам спецслужб Индии удалось поймать голубя с «закодированным посланием» на кольце». По мнению властей, он работал на разведывательные службы Пакистана.

Как информировал NEWS.ru, ВС Индии увеличивают количество военных в регионе Джамму и Кашмир, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету.