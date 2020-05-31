Индия выслала двух пакистанских дипломатов из страны

Власти Индии сообщили о выдворении из страны двух пакистанских дипломатов. Последних обвинили в шпионаже.
По информации издания Times of India, дипломатов
Ранее в стране произошёл другой инцидент, который связан со шпионажем. Сотрудникам спецслужб Индии удалось поймать голубя с «закодированным посланием» на кольце». По мнению властей, он работал на разведывательные службы Пакистана.
Как информировал NEWS.ru, ВС Индии увеличивают количество военных в регионе Джамму и Кашмир, а также блокируют мобильную связь и доступ к Интернету.
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