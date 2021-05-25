Индия отказалась делиться вакциной от COVID из-за нехватки для своих

https://static.news.ru/photo/53bd695a-bdd0-11eb-a9ac-96000091f725_660.jpg AstraZeneca Фото: Matthias Bein/dpa/Global Look Press

Крупнейший в мире завод по производству вакцины от коронавируса, который находится в Индии, перестанет поставлять AstraZeneca в другие страны по крайней мере до конца 2021 года. Как сообщил телеканал CNN, это связано с огромным наплывом больных в самой Индии.

Хотя решение Индийского института сыворотки (SII) станет спасательным кругом для страны, которая сообщает о ежедневном приросте заболевших более чем в 300 тысяч новых случаев, задержка представляет собой огромную проблему для развивающихся стран, которые зависят от COVAX.

COVAX — это программа бесплатной передачи вакцин странам, у которых нет возможности их купить.

Программа COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью обеспечения поставок как можно скорее. Но никакого экспорта не предполагается до тех пор, пока ситуация в Индии не стабилизируется, — сообщил источник телеканала NDTV.

В мире уже не хватает 140 миллионов доз — и к концу июня этот разрыв достигнет 190 миллионов уколов, заявил ранее Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), один из партнёров COVAX. По данным фонда, в настоящее время нет даже примерных сроков решения проблемы.

Третий вид грибковой плесени ранее обнаружили индийские медики у пациента в штате Уттар-Прадеш. По словам докторов, у одного из пациентов нашли стразу три вида плесени — жёлтую, белую и чёрную. Мужчина два месяца лечился от COVID-19 и уже начал поправляться, однако внезапно одна сторона лица у него начала опухать, из-за чего он не мог закрыть глаза.