Коммунистическая партия Китая (КПК) отмечает 100 лет со дня основания. Председатель КНР Си Цзиньпин в речи по случаю юбилея пообещал «разбить голову» всем, кто попытается поработить его страну. Подобная риторика неслучайна. КПК уже давно не партия рабочих и крестьян, а к коммунистическим идеалам, формально зафиксированным в её уставе, примешивается львиная доля национализма и индивидуализма. NEWS.ru рассказывает, как столетнему институту удаётся овладевать умами молодёжи.

Председатель КНР Си Цзиньпин Xie Huanch/Global Look Press

Более трети из 95 млн членов КПК — люди младше 40 лет. Несмотря на сложность процедуры — в коммунисты принимают далеко не всех желающих, — количество членов партии в 2020 году выросло на рекордные 2,43 млн человек. Только за первые полгода 2021-го в коммунисты записались ещё 2,31 млн. По данным на 2019 год, 50,7% членов партии имели высшее образование. Это почти на 10% больше, чем в 2013 году. При этом количество коммунистов с крестьянским прошлым с каждым годом неуклонно снижается. Сегодня КПК — партия образованной интеллигенции и молодых карьеристов.

Благодаря политике «одна семья — один ребёнок» в Китае сформировалось целое поколение единственных детей. Между тем китайские семьи традиционно возлагают на молодёжь большие надежды. От детей ждут финансовой поддержки в старости и реализации амбиций, которые не удалось воплотить родителям в силу отсутствия образования. Китайцы предельно серьёзно относятся к «сыновьему долгу» и делают всё ради карьерного роста.

Как объяснил в разговоре с NEWS.ru профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, в стремлении достичь карьерных высот молодым китайцам как раз помогает партийный билет.

Современная Коммунистическая партия Китая заметно отличается от того образа, который рисуется в западных СМИ. Она включает в себя множество бизнесменов, причём не только «красных директоров», но и заметное число представителей малого и среднего бизнеса, в том числе молодёжь. Во многом партийный билет облегчает жизнь. Это серьёзная политическая поддержка многим начинаниям, в том числе стартапам, упрощение получения кредитов. Кроме того, если вы хотите сделать серьёзную карьеру, в том числе в науке и на государственной службе, членство в Компартии тоже становится привлекательным. Последнее, но немаловажное: Компартия обеспечивает подготовку и переподготовку. Люди там получают навыки по управлению и менеджменту. Алексей Маслов профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ

Многоступенчатая система принятия в КПК обеспечивает отбор только лучших кандидатов, не только идеологически лояльных, но и талантливых — в коммунисты сегодня берут только школьных и университетских отличников. Поэтому партийный билет служит ещё и своеобразным сертификатом социального соответствия, открывая его обладателям двери в высшие круги.

Однако не только карьерные вершины заставляют молодых китайцев выстраиваться в очередь за членством в партии. Как заметил в беседе с NEWS.ru востоковед Юрий Тавровский, над идеологической основой КПК в последние годы тоже заметно поработали.

Партия — это, естественно, трамплин для карьеры, но ещё и реализация духовных, политических идеалов. В последние годы то, что предлагает Компартия, очень резонирует с потребностями молодёжи. Это, в первую очередь, патриотизм. Си Цзиньпин выдвинул долгосрочную программу, которая сокращённо называется «Китайская мечта». Компартия начиная с 2012 года начала делать акцент на превращение китайской нации в ведущую страну мира. В этом году Китай достиг целей строительства общества средней зажиточности. То есть больше в стране нет нищих — это впервые за пять тысяч лет её истории. Среднедушевые доходы достигли $10 тысяч на человека в год — это серьёзная цифра. Всё это, конечно, молодёжь видит, понимает и хочет в этом участвовать. Я сам видел, с каким удовольствием молодые китайцы носят значок членов Компартии. Юрий Тавровский востоковед из Российского университета дружбы народов и постоянный член Изборского клуба востоковед из Российского университета дружбы народов и постоянный член Изборского клуба

Тавровский напоминает, что до последнего времени партия поощряла идеологию личного обогащения китайцев. Но не так давно она начала возвращаться к социалистическим идеалам отцов-основателей, пытаясь обуздать индивидуализм и либеральные идеи, ставшие следствием развития капитализма. Идеи социального равенства, переживающие сегодня подъём в том числе в США, тоже привлекают молодёжь.

КПК завоевала признание среди китайских молодых людей, — заявил профессор Пекинского университета Чжан Иу изданию Global Times. — Они видят, что их страна становится всё более процветающей под руководством партии, и они злы на некоторые государства, особенно США, которые пытаются помешать стремительному развитию Китая.

Кроме того, членство в партии — шанс заниматься гражданским активизмом, не боясь наказания. Строго говоря, любые формы народной самоорганизации, кроме санкционированных партийным руководством, не поощряются в КНР. Но ореол «партийности» облагораживает и легитимирует даже западные гражданские движения, например, кампанию против насилия #MeToo.

Как рассказала Reuters 28-летняя китаянка, скрывающаяся под псевдонимом Лектрис, членство в КПК позволяет ей участвовать в движении #MeToo и помогать жертвам сексуального насилия.

Люди думают, что партийные слоганы пустые, потому что они звучат слишком торжественно, — заявила Лектрис. — Но если вынести революционный дух за скобки, эти слоганы становятся хорошим подспорьем для самосовершенствования.