https://static.news.ru/photo/30a6cc88-e071-11e9-935c-fa163e074e61_660.jpg Кэрри Лам Фото: Iris Tong/VOA/Wikimedia Commons

Руководитель гонконгской администрации Кэрри Лам заявила, что некоторые требования демонстрантов невозможно осуществить, так как они идут вразрез с принципом верховенства права.

Она отметила, что не может освободить всех людей, задержанных в ходе акций протеста, без суда и следствия, передаёт ТАСС .

Некоторые требования, выдвигаемые демонстрантами, такие как освобождение задержанных участников протестных акций, не могут быть осуществимы, — подчеркнула она.

Ранее News.ru писал, что участники протестных выступлений в Гонконге призывают Конгресс Соединённых Штатов принять закон о санкциях против официальных лиц КНР. Демонстранты обратились к Вашингтону с просьбой оказать поддержку.