Газета китайской компартии высмеяла твит Трампа о победе

https://static.news.ru/photo/0f1c127c-2124-11eb-8f5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Главный печатный орган Коммунистической партии Китая «Женьминь Жибао» прокомментировал смехом пост президента США Дональда Трампа о победе на выборах президента.

Ха-ха, — ответили в газете.

Таким образом журналисты прокомментировали слова действующего главы США о том, что он победил на выборах в большим отрывом.

Большинство подписчиков не оценили шутку, многие из них начали говорить о проблемах в Китае.

По крайней мере, у нас выборы, а не концлагеря, — написал один из них.

Другие просили не смеяться, так как «в последний раз, когда ни проверяли», в КНР был авторитарный режим, не практикующий демократию.

Ранее демократ Джо Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.