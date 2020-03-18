Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделение телеканала CNN на Филиппинах временно прекратило вещание. Мера была принята после того, как заражённый COVID-19 человек побывал в здании, где расположен офис компании.

В бизнес-центре будет проведена дезинфекция, ведущие не будут выходить в эфир по меньшей мере сутки. Журналисты работают из дома, они продолжат доводить до населения информацию через сайт и социальные сети.

На филиппинской фондовой бирже из-за коронавируса нового типа на неопределённый срок были приостановлены все торги, писал NEWS.ru.

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