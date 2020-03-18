Подразделение телеканала CNN на Филиппинах временно прекратило вещание. Мера была принята после того, как заражённый COVID-19 человек побывал в здании, где расположен офис компании.
В бизнес-центре будет проведена дезинфекция, ведущие не будут выходить в эфир по меньшей мере сутки. Журналисты работают из дома, они продолжат доводить до населения информацию через сайт и социальные сети.
OFFICIAL STATEMENT: CNN Philippines will go off air for at least 24 hours as the building where the network is housed will be disinfected.