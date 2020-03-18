https://static.news.ru/photo/7640ee2c-68d9-11ea-a43f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделение телеканала CNN на Филиппинах временно прекратило вещание. Мера была принята после того, как заражённый COVID-19 человек побывал в здании, где расположен офис компании.

В бизнес-центре будет проведена дезинфекция, ведущие не будут выходить в эфир по меньшей мере сутки. Журналисты работают из дома, они продолжат доводить до населения информацию через сайт и социальные сети.

OFFICIAL STATEMENT: CNN Philippines will go off air for at least 24 hours as the building where the network is housed will be disinfected.



Employee of another company in the same building, but on a different floor, tests positive for COVID-19 https://t.co/uAy4Xpfx3d pic.twitter.com/VReWgzM9Co — CNN Philippines (@cnnphilippines) March 18, 2020

На филиппинской фондовой бирже из-за коронавируса нового типа на неопределённый срок были приостановлены все торги, писал NEWS.ru.