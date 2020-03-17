https://static.news.ru/photo/d4619adc-67fe-11ea-a74b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Все торги на фондовой бирже Филиппин приостановлены на неопределённый срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

Обращаем ваше внимание на то, что на Филиппинской фондовой бирже не будут проводиться торги, клиринговые и расчетные операции с 17 марта 2020 года до дальнейшего уведомления для обеспечения безопасности сотрудников и трейдеров в свете обострения вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19), — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что торги были остановлены после серии крупных обвальных падений котировок. К 16 марта 2020 года индекс PSEI (Philippine Stock Exchange Index) упал на 8%.

Ранее NEWS.ru писал о том, что торговая сессия на фондовой бирже Нью-Йорка закончилась падением ключевых индексов на 12–13%, что является крупнейшим с 1987 года обвалом. Котировки рухнули из-за паники по поводу распространения коронавируса нового типа.