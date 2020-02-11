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Врач из китайского города Ухань Ли Вэньлян, который скончался от коронавируса, перед смертью получал письма с угрозами от полиции.

Сотрудники правоохранительных органов писали, что если он будет настаивать на своих взглядах, откажется раскаиваться и продолжит противоправную деятельность, то буде наказан, пишет The Sun. Вэньлян был одним из первых, кто...