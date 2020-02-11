Фото: Li Yibo/Global Look Press

Пик вспышки нового типа коронавируса в КНР придётся на середину–конец февраля. Об этом заявил эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань, возглавляющий специальную экспертную комиссию Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая.

По мнению специалиста, конец вспышки 2019-nCoV придётся на апрель, пишет Reuters. Свои прогнозы мужчина основывает на математическом моделировании, последних событиях и действиях властей страны.

Мы не знаем, почему он так заразен, так что это большая проблема, — пояснил Наньшань.

По последним данным, число погибших от коронавируса составило 1016 человек в Китае. Выздоровели от болезни порядка четырёх тысяч человек. За сутки число жертв атипичной пневмонии увеличилось на 108 человек. Всего случаев заражения коронавирусом в КНР насчитывается 42 638, писал NEWS.ru.

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