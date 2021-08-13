Афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил в Twitter, что боевики запрещённого в РФ движения «Талибан» взяли контроль над северо-западной провинцией Балх в результате масштабного заговора.

Нур в 2004–2018 годах был губернатором данной провинции, в которой расположен город Мазари-Шариф с населением более 400 тысяч человек

Несмотря на наше решительное сопротивление, к сожалению, всё снаряжение правительства и ANDSF (Сил обороны и безопасности Афганистана. — NEWS.ru) было передано талибам в результате масштабного организованного и малодушного заговора, — отметил политик.

Он уточнил, что целью заговора было «заманить в ловушку» его самого и ещё одного афганского политика — маршала Абдул-Рашида Дустума. Задуманное талибами удалось предотвратить: Нур, Дустум и некоторые другие представители властей находятся «в безопасном месте».

«Заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок, теперь он грозит уже Кабулу», — подчеркнул Нур.

Под контролем правительства Афганистана из крупных городов страны остались лишь Кабул и Джелалабад, расположенный на границе с Пакистаном.

Ранее стало известно, что империализм США потерпел поражение в Афганистане. В очередной раз выяснилось, что США — самый ненадёжный партнёр. Все планы в регионе, рассчитывающие на сотрудничество с США, провалились, а процесс многополярного мира набирает силу, заявили в турецкой партии Vatan («Родина»).