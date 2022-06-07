Экономист предрек убытки японскому бизнесу из-за санкций против банков РФ Экономист Баранов предрек убытки японскому бизнесу из-за санкций против банков РФ

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Японские бизнесмены могут понести серьезные убытки из-за санкций Токио в адрес Россельхозбанка и Московского кредитного банка, так как некоторые японцы сотрудничали с российскими банками, хранили в них деньги или брали кредиты, заявил экономист Александр Баранов. Он уточнил, что все ограничения против отечественных банков будут действовать исключительно на территории страны, которая ввела санкции, пишет «Экономика Сегодня».

Абсолютно все ограничения, которые вводятся против наших банков, имеют силу только на территории того государства, где они были введены. Другими словами, если у организации есть филиалы в Японии, тогда да, они будут закрыты. Если есть активы — они будут заморожены. Других потерь наши структуры не несут, — отметил Баранов.

Экономист напомнил, что это не первый случай санкций недружественных стран в адрес российских банков. Баранов подчеркнул, что, несмотря на ограничения, Россельхозбанк и МКБ продолжат функционировать в обычном режиме и обслуживать клиентов внутри страны.

Ранее власти Японии сообщили о вводе ограничительных мер против трех российских кредитных организаций из-за конфликта на Украине. В список попали Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Белорусский банк развития и реконструкции. Под санкции также попали товары, которые помогут укрепить производственную базу России.