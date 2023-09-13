Что за женщина сопровождала Ким Чен Ына в России: поддерживает ли она СВО Ким Чен Ына на космодроме Восточный и обеде с Путиным сопровождала сестра

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию в сопровождении сестры Ким Ё Чжон, которая занимает пост заведующей отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Что о ней известно, как она отзывается о России?

В списке участников российско-корейских переговоров ее имя не было указано, но Ким Ё Чжон сопровождала лидера КНДР, когда тот посещал испытательный корпус и расписывался в книге гостей на космодроме Восточный, а также во время торжественного обеда с президентом России Владимиром Путиным.

Что известно о сестре Ким Чен Ына

Любая информация о членах семьи и родственниках лидера Северной Кореи засекречена, однако известно, что сестра Ким Чен Ына родилась в Пхеньяне 26 сентября 1987 года. Ким Ё Чжон училась в одной из школ-пансионов в столице Швейцарии Берне. В целях безопасности она использовала псевдоним Пак Ми Хян. После возвращении на родину окончила Университет имени Ким Ир Сена.

По данным американского портала NK News, в 2015 году сестра главы КНДР вышла замуж за Цой Сона — сына высокопоставленного чиновника. Предположительно, они воспитывают двоих детей.

Какие должности занимала Ким Ё Чжон

В 2010–2011 годах Ким Ё Чжон работала в Государственном комитете обороны и секретариате отца — ныне покойного руководителя КНДР Ким Чен Ира. На тот момент она помогала в организации кампании по продвижению старшего брата в качестве преемника.

В 2014 году стала заместителем начальника отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи. В этой должности Ким Ё Чжон занималась организацией крупных общественных мероприятий. В 2017 году получила статус кандидата в члены Политбюро ЦК ТПК, а спустя два года была избрана в Верховное народное собрание страны.

На публике сестра Ким Чен Ына стала активно появляться в 2018 году, когда отношения между КНДР и Южной Кореей начали улучшаться. Тогда Ким Ё Чжон в качестве специального посланника северокорейского лидера посетила Сеул, а позднее побывала на Олимпийских играх в Пхенчхане. Также она сопровождала брата в ходе саммита с лидером Южной Кореи в Пханмунджоме.

В августе 2020 года южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Ким Чен Ын передал часть полномочий своей младшей сестре. Отмечалось, что Ким Ё Чжон занимается общегосударственными делами и отвечает за политику Пхеньяна в отношении Вашингтона и Сеула.

Что Ким Ё Чжон говорит о России

Ким Ё Чжон поддержала Россию в спецоперации на Украине, заявив, что КНДР будет «в одном окопе» с российской армией и народом. Она осудила поставки танков Abrams украинским военным.

«Не сомневаюсь, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом. Как империалистические коалиционные силы ни беснуются, ни в коем случае им нельзя сломить героический дух армии и народа России», — заявила Ким Ё Чжон.

Сестра Ким Чен Ына также отметила, что США являются главным виновником, который создает серьезную угрозу и вызовы стратегической безопасности России, доводя ситуацию в регионе до опасной грани.

О чем предупредила Ким Ё Чжон Владимира Зеленского

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи в апреле текущего года заявила, что президент Украины Владимир Зеленский допускает ошибку, надеясь на то, что «американский ядерный зонтик сможет спасти его страну». Так она отреагировала на желание Киева восстановить ядерный статус страны и разместить на территории государства соответствующее вооружение США.

«Если Зеленский рассчитывал, что, только спрятавшись под и так уже дырявым во многих местах ядерным зонтиком США, они смогут избежать действий России, то они (киевские власти. — NEWS.ru.), несомненно, идут неверной дорогой, последней дорогой», — сказала Ким Ё Чжон.

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