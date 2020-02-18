https://static.news.ru/photo/5468513a-52e2-11ea-a3ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Mijangos/Global Look Press

Страна восходящего солнца уступает по числу инфицированных только Китаю, в котором возникла вспышка вируса нового типа, приводящего к пневмонии.

Большая часть заболевших, 542 человека, заразились на борту круизного судна Diamond Princess, пришвартованного в порту Иокогама. Две недели лайнер простоял на карантине, 19 февраля с него начали сходить пассажиры, у которых не выявлен вирус. Ещё 13 заражённых эвакуированы японским правительством из Ухани, сообщает NHK.

В самой Японии выявлена 64 инфицированных, в частности, 19 февраля вирус обнаружен у жителей Саппоро на острове Хоккайдо и в городе Сагамихара в примыкающей к Токио префектуре.

Как писал NEWS.ru ранее, жертвами распространившегося в Китае коронавируса нового типа в настоящее время стали 2,7% заразившихся. Свыше 19% заболевших выздоровели. Такую статистику в среду, 19 февраля, обнародовали представители региональных комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.